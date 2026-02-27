『ミヤネ屋』気象予報士・奈良岡希実子、番組卒業を発表 現在妊娠中…出産予定は「故郷青森に桜の季節がやってくる頃」
気象予報士の奈良岡希実子（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。『情報ライブ ミヤネ屋』卒業と現在妊娠中であることを報告した。
【写真】『ミヤネ屋』卒業を報告した気象予報士 現在妊娠中
「実は、3月5日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」と報告した奈良岡。「2016年4月から、木曜日の気象情報を担当させていただいてきましたが、次の木曜日が最後の出演となります」と伝え「出演するようになる前から、大好きで憧れていた番組。10年もその場所にいられて、すごく幸せでした！」とつづった。
さらに「そしてもうひとつ。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在妊娠中で、故郷青森に桜の季節がやってくる頃に出産を予定しています」と報告した。「高齢出産ですし、不安は尽きませんが、元気な胎動を嬉しく感じ、そして何より無事に産まれてきてくれることをただただ願う毎日です」と思いを吐露。「来週は、お腹の子と一緒に、10年分の思いを込めて、精一杯お天気をお伝えしたいと思います。暖かく見守っていただけると嬉しいです」と呼び掛けた。
【写真】『ミヤネ屋』卒業を報告した気象予報士 現在妊娠中
「実は、3月5日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」と報告した奈良岡。「2016年4月から、木曜日の気象情報を担当させていただいてきましたが、次の木曜日が最後の出演となります」と伝え「出演するようになる前から、大好きで憧れていた番組。10年もその場所にいられて、すごく幸せでした！」とつづった。