1993年、教師と女子高生との禁断の恋をメインに、近親相姦、レイプ、同性愛など当時としてはセンセーショナルな題材を盛り込み、社会的ブームを巻き起こした真田広之と桜井幸子主演、京本政樹が共演した純愛ドラマ「高校教師」が2026年3月21日(土)に日本映画専門チャンネルで放送される。

この作品は生物教師の羽村(真田広之)と、父親との異常な関係に苦しむ高校2年生の繭(桜井幸子)が、教師と生徒の禁断の愛を貫いていくもの。繭の親友・直子(持田真樹)をレイプする教師・藤村(京本政樹)や、娘との近親相姦を暗示させる繭の父親(峰岸徹)など、個性的なキャラクターが登場し、隠された登場人物の背景や主人公二人がどのような最後を迎えるかなど、次の展開が気になるサスペンス的な要素で話題を集めた。

真田広之は当時、演技派俳優として勢いがあった頃。中学生の時にJAC(ジャパン・アクション・クラブ)に入った彼は、映画「柳生一族の陰謀」(1978)の根来忍者役で注目され、「忍者武芸帖 百地三太夫」(1980)に初主演して、一躍若手アクションスターとして人気を集めた。

その後、「麻雀放浪記」(1984)によってアクション以外の演技でも高い評価を受け、ミステリーコメディ「快盗ルビイ」(1988)で第13回報知映画賞とキネマ旬報ベスト・テンで主演男優賞を受賞。「高校教師」に主演した年にも、「僕らはみんな生きている」と「眠らない街 ─新宿鮫─」で2度目のキネマ旬報ベスト・テン主演男優賞に輝いている。テレビではNHK大河ドラマ「太平記」(1991)に主演し、国民的スターの座を獲得していた。

その後に「高校教師」という衝撃的な作品に挑み、繭に対する包容力と愛にまっすぐな意志の強さを感じさせる演技によって、更に真田の評価は高まった。彼はこの後にも「たそがれ清兵衛」(2002)では第26回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。「ラストサムライ」(2003)に出演してからはアメリカに拠点を移し、2024年には主演とプロデュースを兼ねた「SHOGUN 将軍」が第76回エミー賞で史上最多の18冠に輝いている。

生徒をレイプし、その模様をビデオで撮影して脅迫の材料に使う悪辣な教師・藤村を演じた京本政樹は、その異常なキャラクターで注目された。山田太一脚本の名作「男たちの旅路」の「車輪の一歩」(1979)で俳優デビューした彼は、大川橋蔵主演の「銭形平次」にレギュラー出演(1981~1984)して、時代劇に興味を持った。

「必殺仕事人V」(1985)の組紐屋の竜役で人気を集め、時代劇を中心に活躍していた京本が、現代劇で脚光を浴びたのがこのドラマだった。以降は「家なき子」(1994)のニヒルな闇医者・黒崎和彦役など、現代劇でも様々な作品で活躍するようになっていった。また彼は2003年に作られた「高校教師」の続編にも、藤村役で出演している。

当時30代前半だった真田と京本が、アクティブに今までとは違う役柄に挑んでいた、俳優としての熱意が全編から伝わってくる。そんな、時を越えて観る者を刺激する名編である。

文＝金澤誠

放送情報

高校教師(真田広之、桜井幸子)（全11話）

放送日時：2026年3月21日(土)14:00〜

放送チャンネル：日本映画専門チャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

