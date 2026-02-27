上白石萌歌“すっぴん”ショットにファン感激「美人オーラ半端ない」「ナチュラルで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の上白石萌歌が2月26日、自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開し、話題となっている。
【写真】 25歳美人女優「すっぴんとは思えない美しさ」衝撃の自撮りショット
上白石は「明治座のまえに、素敵なのぼりが…！ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。自身が主人公の妻・江月梅（チャン・ユエメイ）役で出演し、26日より開始の舞台「大地の子」の公演会場に立てられた「上白石萌歌」と書かれたのぼりと写った姿を披露した。
なお「すっぴんしつれいします」と続け、すっぴんであることを明かしている。
この投稿にファンからは「すっぴんとは思えない美しさ」「素肌が綺麗」「ナチュラルで素敵」「美人オーラ半端ない」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、すっぴんショット公開
◆上白石萌歌のすっぴんに反響
