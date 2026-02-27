女優ハン・ソヒ、ニーハイソックスから真っ白肌チラリ…スポーティーな装いでイタリアへ出国

女優のハン・ソヒが、輝く美貌と抜群のスタイルで魅了した。

2月27日、ハン・ソヒは海外のファッションショーに出席するため、イタリア・ミラノへ出発した。

【写真】ハン・ソヒ、太ももの98％があらわに

ハン・ソヒは、ブラウンのトラックジャケットに黒のショートパンツを合わせたスポーティーなスタイルで登場。スラリと伸びた美脚と、彼女の象徴とも言える透き通るような白い肌が、空港を訪れた人々の視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ

なお、ハン・ソヒは先月、主演映画『PROJECT Y』のプロモーションで日本を訪れた。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。