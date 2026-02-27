この人なら大丈夫！遠距離に対応できる男性９パターン
遠距離恋愛はなかなか難しいもの。だからこそ、ときに女性は男性に対して、「距離が離れても付き合えるかどうか」を見定めることがあるようです。では、女性は男性のどういうところを見ているのでしょうか。今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「女性に『この人なら遠距離恋愛でも大丈夫』と思われる男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】交友関係が広く、彼女と会えない時間も有効に使える
「友達が多いと、寂しくって浮気に走ることもなさそう」（３０代女性）など、彼氏の友人の多さを遠距離恋愛ができるかどうかの基準にしている女性もいるようです。男友達を積極的に彼女に紹介するなど、普段から交友関係の広さをアピールしてみるといいでしょう。
【２】ある程度放任主義で、束縛をしない
「多少は放っておいてほしい」（２０代女性）と、遠距離だからこそ、自分の行動にあれこれ言わない心の広さを男性に求める女性も多いようです。彼女が何をしているか気になっても、「誰と遊ぶの？」などと詮索せず「遅くなると危ないよ」と心配が伝わる言葉をかけてはいかがでしょうか。
【３】一人の時間も大切にしていて寂しがり屋ではない
「一人でも平気な人は、浮気もしなさそう」（３０代女性）など、一人の時間も楽しめる男性は、遠距離も苦にならない人だと女性に感じさせるようです。たまに「今日は会いたい」と本音を漏らせば、普段とのギャップで女性をさらにキュンとさせられるかもしれません。
【４】誕生日やクリスマスなど、記念日を大切にする
「私の求めていることを理解してくれている感じがする」（２０代女性）と、二人だけの特別な日を大切にする男性は女心をわかっていると感じる女性もいるようです。彼女の誕生日などにサプライズをしてあげれば、さらに評価が高まるかもしれません。
【５】仕事に一生懸命で、あまり遊び歩かない
「忙しい人だと余計な心配をしなくて済む」（３０代女性）と、仕事に熱中している男性を見て、他の女性に目を向ける心配がなさそうだと判断する女性もいます。ただし、どんなに忙しくても、彼女にだけはこまめに連絡をして、相手に「自分は特別」と感じてもらうようにしましょう。
【６】女性からあまりモテない
「チャラチャラしている人よりは安心」（３０代女性）のように、女性人気の低い男性は、浮気の可能性が低く、遠距離でも大丈夫だと考える女性もいました。ただし、モテないからといって、身だしなみなどに無頓着になっては、彼女からも呆れられるので注意しましょう。
【７】電話やメールなどでこまめに連絡をくれる
「頻繁に連絡をくれる人は信用できる」（２０代女性）と、連絡がマメな男性は、遠距離になっても行動が把握しやすいため、女性に安心されるようです。ただの報告にはならないように、「今日は何かあった？」とコミュニケーションをとるよう心掛けると、女性により好印象を与えられるでしょう。
【８】「好きだよ」と想いをちゃんと言葉にしてくれる
「言葉で気持ちを伝えるのはとても重要」（２０代女性）など、なかなか会えない遠距離では、マメな愛情表現が重要だと考える女性は多くいるようです。照れくさい気持ちもわかりますが、ときには彼女の目を見つめながら「好き」と伝えてみてはいかがでしょうか。
【９】合コンなどに参加せず、浮気の心配がない
「出会いの機会が少ないと安心できる」（３０代女性）と、やはり男性の浮気を心配する声が多いようです。普段の彼女との会話でも、友人の合コン話などを頻繁に持ちだしていると「合コン好き」だと思われやすいので、日頃からの注意が必要と言えそうです。
このほか、「女性に『この人なら遠距離恋愛でも大丈夫』と思われる男性の特徴」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしています。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
【１】交友関係が広く、彼女と会えない時間も有効に使える
「友達が多いと、寂しくって浮気に走ることもなさそう」（３０代女性）など、彼氏の友人の多さを遠距離恋愛ができるかどうかの基準にしている女性もいるようです。男友達を積極的に彼女に紹介するなど、普段から交友関係の広さをアピールしてみるといいでしょう。
「多少は放っておいてほしい」（２０代女性）と、遠距離だからこそ、自分の行動にあれこれ言わない心の広さを男性に求める女性も多いようです。彼女が何をしているか気になっても、「誰と遊ぶの？」などと詮索せず「遅くなると危ないよ」と心配が伝わる言葉をかけてはいかがでしょうか。
【３】一人の時間も大切にしていて寂しがり屋ではない
「一人でも平気な人は、浮気もしなさそう」（３０代女性）など、一人の時間も楽しめる男性は、遠距離も苦にならない人だと女性に感じさせるようです。たまに「今日は会いたい」と本音を漏らせば、普段とのギャップで女性をさらにキュンとさせられるかもしれません。
【４】誕生日やクリスマスなど、記念日を大切にする
「私の求めていることを理解してくれている感じがする」（２０代女性）と、二人だけの特別な日を大切にする男性は女心をわかっていると感じる女性もいるようです。彼女の誕生日などにサプライズをしてあげれば、さらに評価が高まるかもしれません。
【５】仕事に一生懸命で、あまり遊び歩かない
「忙しい人だと余計な心配をしなくて済む」（３０代女性）と、仕事に熱中している男性を見て、他の女性に目を向ける心配がなさそうだと判断する女性もいます。ただし、どんなに忙しくても、彼女にだけはこまめに連絡をして、相手に「自分は特別」と感じてもらうようにしましょう。
【６】女性からあまりモテない
「チャラチャラしている人よりは安心」（３０代女性）のように、女性人気の低い男性は、浮気の可能性が低く、遠距離でも大丈夫だと考える女性もいました。ただし、モテないからといって、身だしなみなどに無頓着になっては、彼女からも呆れられるので注意しましょう。
【７】電話やメールなどでこまめに連絡をくれる
「頻繁に連絡をくれる人は信用できる」（２０代女性）と、連絡がマメな男性は、遠距離になっても行動が把握しやすいため、女性に安心されるようです。ただの報告にはならないように、「今日は何かあった？」とコミュニケーションをとるよう心掛けると、女性により好印象を与えられるでしょう。
【８】「好きだよ」と想いをちゃんと言葉にしてくれる
「言葉で気持ちを伝えるのはとても重要」（２０代女性）など、なかなか会えない遠距離では、マメな愛情表現が重要だと考える女性は多くいるようです。照れくさい気持ちもわかりますが、ときには彼女の目を見つめながら「好き」と伝えてみてはいかがでしょうか。
【９】合コンなどに参加せず、浮気の心配がない
「出会いの機会が少ないと安心できる」（３０代女性）と、やはり男性の浮気を心配する声が多いようです。普段の彼女との会話でも、友人の合コン話などを頻繁に持ちだしていると「合コン好き」だと思われやすいので、日頃からの注意が必要と言えそうです。
このほか、「女性に『この人なら遠距離恋愛でも大丈夫』と思われる男性の特徴」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしています。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）