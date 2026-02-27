

善むすび／おむすびランチ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川から、地元の食材たっぷりの「おむすび」を紹介します。

弘法大師「空海」生誕の地「善通寺」のすぐそばに2025年12月オープン。「善むすび」です。

こちらでは、10種類ほどを日替わりで楽しめます。イートイン、テイクアウト両方OKです。

ところで、こちらのメニューはすべて「おにぎり」ではなく「おむすび」。その理由は……

（善むすび／川粼聖子さん）

「ここを始めるのにあたって、地域の人やいろんな人をむすびたい。で、おむすびを『むすぶ』という感じになりました」

ちなみに「善むすび」が入っている建物は「MUSUBU」という名前。善むすびの他に、ゲストハウス、レンタルスペースもあります。まさに人と人とを「むすぶ」、交流の場になっているわけです。

さて、メニューに戻りまして、一番人気は、定番の「さけ」（230円）です。中にも上にも具材たっぷり。

（善むすび／川粼聖子さん）

「善通寺産のお米を使っております。地域のものをできるだけ使っております」

そんな地域のものをふんだんに使った人気メニューが「枝豆こんぶ」（230円）。

善通寺市特産の麦、ダイシモチが入っているんです。ダイシモチといっしょに炊いたごはんに塩昆布、枝豆を混ぜ、ふんわり握っています。プチプチとしたいいアクセントになっています。

そして、イートインではみそ汁と小鉢がついたランチ（おむすびランチ［2個］800円）も楽しめます。おむすびにみそ汁、この組み合わせに勝てるものはないでしょう。

他にも、善むすびにはお弁当やお総菜もあります。毎日買いに来るお客さんもいるそうです。日々の食卓にも、お出かけのおともにもぴったりです。

（2026年2月27日放送「News Park KSB」より）