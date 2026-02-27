「まとわりつくような打感が好き」ステップ女王が愛用するアベレージ向け軟鉄鍛造アイアンの正体は？
2024年のプロテストに合格し、ルーキーイヤーとなった昨年はステップ・アップ・ツアーの賞金女王に戴冠した大久保柚季（おおくぼ・ゆずき）。今月初めに行われたツアー外競技「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場した際に、自身のギアについて語ってもらった。
【写真】プロなのに！「“ごつい”ところが好き」と褒めちぎるアイアン
大久保の使用するアイアンは、ヨネックス『EZONE CB901』。軟鉄鍛造アイアンの打感でありながらも、飛距離と寛容性を兼ね備えており、『EZONE CB』シリーズの中では“やさしい”モデルに分類される。昨季のステップ女王はなぜこのアイアンを使うのか？「ちょっとヘッドが大きくてやさしめのアイアンです。私はトップラインが薄いアイアンが苦手。“ごつい”ところが好きで、それを選んだ結果『901』になりました。フェースを入れやすくて、曲がる感じがしませんし、パンという弾く音ではなく、フェースにまとわりつくようなやわらかい音で気に入っています」また、注目なのはPWと52度の間に『EZONE CB901』のAWを入れている点だろう。「アイアンと同じモデルのAWを入れているのは、48度のウェッジだと距離が出なかったからです。PWと52度の距離の間をちょうど埋められたので入れました」『EZONE CB901』は低重心かつ薄肉フェースで、高い打ち出しと優れた反発を実現している。AWのロフト角は49度だが、48度のウェッジよりもやさしく飛距離を出せるのだろう。今季は開幕からレギュラーツアーで戦う大久保。“やさしい”アイアンでどんなプレーを見せるか注目したい。
女子プロが手放さない名器を調査。関連記事【あなたの使っていたクラブもあるかも？ 女子プロが手放せない"名器"図鑑】を読めば、その秘密が分かる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】打痕がびっしり！ 大久保が愛用する“やさしい”軟鉄鍛造アイアン
