＜速報＞山下美夢有が首位と3差で後半へ 古江彩佳、竹田麗央らは5差追走
＜HSBC女子世界選手権 2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。山下美夢有が前半を3バーディ・2ボギーで回り、首位と3打差のトータル5アンダー・11位タイでハーフターンしている。
古江彩佳、西郷真央、竹田麗央、馬場咲希はトータル3アンダー・22位タイ。勝みなみと岩井千怜はトータル2アンダー・28タイ、岩井明愛はトータルイーブンパー・41位タイに浮上している。 笹生優花と吉田優利はトータル5オーバー・65位タイに沈んでいる。トータル8アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。1打差2位タイにはミンジー・リー（オーストラリア）、アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、リン・グラント（スウェーデン）ら6人が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
