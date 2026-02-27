アーティストグループ「XG」が公式Xを更新。ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を継続することを発表しました。

【写真を見る】【 XG 】ワールドツアーの継続を発表「慎重に協議を重ねた結果」 プロデューサーらの逮捕受け（発表文・全文）





プロデューサーのSIMON（本名：酒井じゅんほ）容疑者ら４人が、コカインを所持したとして、23日に現行犯逮捕されましたXG。



27日に公式Xで「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と発表。チケットの払い戻しについては「ご希望のお客様につきましては、後日あらためて詳細をご案内いたします」としています。





▽ 以下 発表文・全文 ▽「XG WORLD TOUR: THE CORE」に関してお知らせ今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました。なお、チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日あらためて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、 引き続き万全の体制で準備を進めてまいります。

△ 以上 発表文・全文 △





【担当：芸能情報ステーション】