¡Ú ºæ²í¿Í ¡Û17Ç¯¤Ö¤êàÉñÂæá¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¡¡¡ÖÁÔÂç¤Ê¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡¡»×¤¤¤òÇ®ÊÛ
ÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ø¥¹¥ê¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·àºî²È¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢±é½Ð²È¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Èà¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ±éµ»¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä17Ç¯¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£¹â¹»¤Î±é·àÉô¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë³Ö¤Æ¤Ê¤¯Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡£
º£ºî¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï2Æü´Ö»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Çà¤¤¤¤ºÐ¤·¤¿Ì¾¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¡Ö¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Þ¤À¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´õË¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¤¤ÊÁÔÂç¤Ê¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºæ¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉñÂæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥¥ã¥Ñ200¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È²ó¸Ü¡£±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÉñÂæ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤Ç½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£±ÇÁü¤Ï°ì¿Í¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¸½¾ì¤Ç¤ä¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤¬²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤á¤È¡¢ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ïºæ¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦µÜºê¤Ç¤â¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤êàµÜºê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò´Ñ¤¿µÜºê¤Î¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤±é·à¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û