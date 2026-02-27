加藤綾菜、テーブルいっぱいの夕飯メニューに驚きの声「品数すごい」「彩りも綺麗で食欲そそられる」
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの加藤綾菜が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕飯を公開した。
【写真】加藤茶の美人妻「お店レベルでびっくり」肉料理などテーブルいっぱいの豪華夕飯
綾菜は「家に帰って野菜たっぷり夕飯つくったぞー！」とつづり、食卓の写真を投稿。テーブルには、スナップエンドウとミニトマトが添えられた肉料理を中心に、味がよく染みた大根の煮物や黒豆、大きくカットした長ねぎを焼いた料理やほうれん草の副菜など野菜をふんだんに使った手料理がズラリと並んでおり、健康的でバランスのとれた夕食となっている。
この投稿に、ファンからは「品数すごい」「これ全部自分で作ったんですか？！尊敬します」「お店レベルでびっくり」「彩りも綺麗で食欲そそる」「愛情感じる」「とってもヘルシー」「全部美味しそう」などの声が上がっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
