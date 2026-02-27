元AKB48河西智美、美背中際立つチューブトップ姿が話題「スタイル完璧」「素敵すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/27】元AKB48の河西智美が2月26日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル完璧」美背中から“羽”生えたショット
河西は「今月はサロンでの裏方作業が多くて基本ジャージにキャップでえっほっえっほしてました」と近況を報告し、写真を複数枚投稿。グレーのチューブトップに黒のアウターを腰に巻き、階段で振り返るようなポーズで美しい背中のラインが際立つ姿を見せている。
また、自身が運営するサロンを通じての心境の変化や感情を告白し、「最大限の愛情と優しさを大切にしながら 私から見る景色を、感情を、自分の人生を守っていきたい」と自身の思いを綴っている。
この投稿にファンからは「背中が美しい」「考え方も素敵すぎる」「経営者として尊敬する」「羽が似合います」「スタイル完璧」といった声が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル完璧」美背中から“羽”生えたショット
◆河西智美、美しい背中際立つショット披露
河西は「今月はサロンでの裏方作業が多くて基本ジャージにキャップでえっほっえっほしてました」と近況を報告し、写真を複数枚投稿。グレーのチューブトップに黒のアウターを腰に巻き、階段で振り返るようなポーズで美しい背中のラインが際立つ姿を見せている。
◆河西智美の投稿に反響
この投稿にファンからは「背中が美しい」「考え方も素敵すぎる」「経営者として尊敬する」「羽が似合います」「スタイル完璧」といった声が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】