河西智美Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/27】元AKB48の河西智美が2月26日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル完璧」美背中から“羽”生えたショット

◆河西智美、美しい背中際立つショット披露


河西は「今月はサロンでの裏方作業が多くて基本ジャージにキャップでえっほっえっほしてました」と近況を報告し、写真を複数枚投稿。グレーのチューブトップに黒のアウターを腰に巻き、階段で振り返るようなポーズで美しい背中のラインが際立つ姿を見せている。

また、自身が運営するサロンを通じての心境の変化や感情を告白し、「最大限の愛情と優しさを大切にしながら 私から見る景色を、感情を、自分の人生を守っていきたい」と自身の思いを綴っている。

◆河西智美の投稿に反響


この投稿にファンからは「背中が美しい」「考え方も素敵すぎる」「経営者として尊敬する」「羽が似合います」「スタイル完璧」といった声が寄せられている。

河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】