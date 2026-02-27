２００２年の日本ダービー馬の暴れっぷり？に、ネット上が沸いている。

２７日、タニノギムレット（２７歳）のけい養先のＹｏｇｉｂｏヴェルサイユファーム（北海道日高町）が、自身の公式ＳＮＳに近況をアップ。そこには「タニノギムレット、止まりません。２０２６年ＨＲ量産体制に突入。▶︎３号（２/２２ １０：００頃）２/９に修繕したばかりの“新品牧柵”を、迷いなく真ん中から真っ二つ」と報告。

さらに「▶︎４号・５号（本日２/２７ 早朝）わずか５日前に修繕したエリア付近が、気づけば無惨な姿に。まさかの１日２本、量産体制へ突入。なお、社長不在の中でのこの活躍にスタッフ一同、困惑を隠せません…。」とジョークを交えて、衝撃の事実が･･･。２７歳となった今でも元気な様子で、牧柵を破壊しまくる同馬への愛情たっぷりな投稿となっている。

タニノギムレットは、２歳夏にデビュー。翌年の日本ダービー制覇後に屈けん炎で現役を引退した。種牡馬としては牝馬による６４年ぶりの勝利、父娘制覇は史上初となった日本ダービーなどＧ１・７勝のウオッカなどを送り出した。

２０年７月には種牡馬を引退、その後、引退馬の養老施設があるＹｏｇｉｂｏヴェルサイユファームで余生を過ごしている。

老いてますます元気な同馬には、ＳＮＳ上で「破壊神タニノギムレット…」「タニノギムレットＶＳ大谷翔平 今シーズンのＨＲ数はどっちが上か……」「破壊力やばすぎｗ タニノギムレット無双状態！」「ギム爺、少し落ち着いてくれ」「このタニノギムレットという強打者を贔屓にください」「タニノギムレット、大谷に負けない気がしてきた」「やばすぎる…１日２本も破壊する量産体制とか」「今日もフルスイングやな…」「ぶち壊しにいってるわねぇ」などのコメントが寄せられている。