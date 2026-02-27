俳優の堺雅人が主演する舞台「スリーゴースト」の製作発表会見が２７日、都内で行われ、劇作家のサイモン・スティーヴンス、演出家のショーン・ホームズが出席した。

スティーヴンスは台本開発のワークショップを通じて意気投合した堺について「全身全霊で作品に向き合い、想像力や遊び心もある。ワークショップに参加するだけでなく、遊んで探求してくれた。命が宿ったようなワールドクラスの俳優」と絶賛。ホームズも「雅人の演技は、小さな動作でも精密でエキサイティングなクオリティーをともなっていた」とたたえた。

堺の舞台出演は２００９年の「蛮幽鬼」以来、１７年ぶり。高校時代に演劇部、大学時代に演劇サークルに所属し、舞台には強い愛着がある。「大学時代、２００人くらいの小さな劇場や稽古場で育ったので、舞台で演じることが当たり前のように、お芝居の筋肉になっている。舞台が当たり前に空気のようにある。それが役者としての根っこにある」と語った。

倉科カナ、伊勢佳世、迫田孝也、ｓａｒａ、小日向星一、高畑淳子、段田安則らも出演する。１０月に東京・ＰＡＲＣＯ劇場で上演し、地方公演は１１〜１２月に大阪、福岡、愛知、岡山、宮崎で行う。