アンダーソン・パーク×aespaのコラボ曲がリリース aespa「刺激的な経験でした」
9度のグラミー賞受賞を誇るアーティスト、アンダーソン・パークが、韓国のグローバルグループ・aespaを迎えた新曲「Keychain」をきょう27日に配信リリースした。同曲は、アンダーソン・パークの監督デビュー作となる『K-POPS!』にインスパイアされたもので、映画は現在全米AMC シアターで上映されている。
【写真】美しい…！aespaメンバーのカラーコンタクト着用画像
同曲は、アンダーソン・パークのヒップホップ、R＆B、ファンクといったルーツと、aespaのK-POPならではの感性を融合させた楽曲であり、映画の核にある“異文化の融合”を体現。韓国系とアフリカ系アメリカ人のルーツを持つアンダーソン・パークにとって、その融合はごく自然なものであり、両方の影響はこれまでも人生のなかで常に共存してきたことを反映しているという。
韓国・ソウルを舞台としたK-POPオーディション番組を背景に描かれる映画『K-POPS!』は、思いがけない形で運命が交差する父と息子の物語を通して、音楽による世代間のつながりと文化交流を描く。「Keychain」も映画と同様に、異なる世界が出会い交わる瞬間を表現した作品となっている。
「Keychain」は映画『K-POPS!』をテーマにした音楽プロジェクトからの第1弾リリースとなっており、続報にも注目だ。
■アンダーソン・パーク コメント
「Keychain」でaespaとタッグを組めることにワクワクしています。『K-POPS!』はつながりがすべてであり、この楽曲はそれを完璧に体現しています。私たちは異なる世界から来ていますが、音楽への同じ情熱で結ばれているのです。
■aespa コメント
アンダーソン・パークと「Keychain」を一緒に制作できたことは、私たちにとってとても楽しく、刺激的な経験でした。K-POPを新鮮な視点で見つめるプロジェクトに参加できたことを大変うれしく思っています。私たちの歌声を貢献できたことを感謝しています。
【写真】美しい…！aespaメンバーのカラーコンタクト着用画像
同曲は、アンダーソン・パークのヒップホップ、R＆B、ファンクといったルーツと、aespaのK-POPならではの感性を融合させた楽曲であり、映画の核にある“異文化の融合”を体現。韓国系とアフリカ系アメリカ人のルーツを持つアンダーソン・パークにとって、その融合はごく自然なものであり、両方の影響はこれまでも人生のなかで常に共存してきたことを反映しているという。
「Keychain」は映画『K-POPS!』をテーマにした音楽プロジェクトからの第1弾リリースとなっており、続報にも注目だ。
■アンダーソン・パーク コメント
「Keychain」でaespaとタッグを組めることにワクワクしています。『K-POPS!』はつながりがすべてであり、この楽曲はそれを完璧に体現しています。私たちは異なる世界から来ていますが、音楽への同じ情熱で結ばれているのです。
■aespa コメント
アンダーソン・パークと「Keychain」を一緒に制作できたことは、私たちにとってとても楽しく、刺激的な経験でした。K-POPを新鮮な視点で見つめるプロジェクトに参加できたことを大変うれしく思っています。私たちの歌声を貢献できたことを感謝しています。