キングスのデマー・デローザンがシーズン通算得点でNBA歴代トップ20入り

サクラメント・キングスのデマー・デローザンが、レギュラーシーズン通算得点でNBA歴代トップ20入りを果たした。

36歳のベテランウイングは、2月26日（現地時間25日、日付は以下同）に臨んだヒューストン・ロケッツ戦で23分48秒プレーし、15得点7アシスト1スティールを記録。

シーズン通算2万6406得点に達したことで、デローザンはジョン・ハブリチェック（元ボストン・セルティックス／2万6395得点）、ポール・ピアース（元セルティックスほか／2万6397得点）を抜き、NBA歴代20位まで順位を上げた。

NBAのシーズン通算得点は、26日を終えた時点でレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）が4万3029得点で歴代トップに立っているほか、20位までに現役選手が計6人ランクイン。そのうち、2009年のドラフト組が3人も名を連ねている。

2009年のドラフト1巡目3位指名のジェームズ・ハーデン（クリーブランド・キャバリアーズ）が2万8937得点で歴代9位、同7位指名のステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が2万6447得点で19位、そして同9位指名のデローザンが20位に。

なお、デローザンが所属するキングスは、27日のダラス・マーベリックス戦を制したものの、27日を終えた時点で14勝47敗とし、リーグ最下位にいる。