くすりの窓口<5592.T>が３日続伸している。午後１時ごろ、開発・販売する「ＡＩ受付機」が、イオン<8267.T>グループのイオンリテールが運営するイオン薬局全店舗に導入されることになったと発表しており、好材料視されている。



「ＡＩ受付機」は、人を介さずに処方箋の受け付け、紙のお薬手帳の回収、受付票の発券、調剤完了の呼び出しを行う受付サービス。また、新たな機能として、処方箋の受付時に独自のＡＩ ＯＣＲ技術によるレセコン自動反映機能を利用することで、薬剤師のレセコンへの処方箋情報入力の手間を省くのが特徴。ＡＩ受付機を導入することで、薬剤師はピッキング、調剤業務、服薬指導などの専門的な業務に集中して従事でき、一方で患者も薬の受け取りの待ち時間の短縮につながるといったメリットがある。



