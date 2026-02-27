塩野義製薬<4507.T>が後場プラス圏に転じている。午後１時ごろ、グループの鳥居薬品と共同開発中のアトピー性皮膚炎治療薬「コレクチム」について、ローション剤０．５％の製造販売承認申請を行ったと発表しており、材料視されている。



「コレクチム」は、細胞内の免疫活性化シグナル伝達に重要な役割を果たすヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）の働きを阻害し、免疫反応の過剰な活性化を抑制することで、アトピー性皮膚炎を改善する非ステロイド性の外用ＪＡＫ阻害剤。国内では、軟膏剤が成人及び小児のアトピー性皮膚炎を適応症として承認され、現在は乳幼児のアトピー性皮膚炎にも使用可能となっている。一般的にローション剤は、軟膏では塗布しにくい頭部や有毛部位などにも使用しやすい剤型であり、べたつきが少なく良好な使用感が特徴で、患者の治療におけるアドヒアランス（服薬順守）の向上にも寄与するとしている。



出所：MINKABU PRESS