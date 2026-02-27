これぞ白銀の美女！北海道に舞い降りた韓国チアリーダー、圧巻スタイル“くっきり”の純白ワンピSHOT

韓国の美人チアリーダー、チョ・イェリンが北海道で美貌を発散した。

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。雪だるまの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、北海道へ旅行に訪れたとみられるチョ・イェリンが写っている。一面の雪景色を背景にアイボリーのロングワンピースを身にまとっており、タイトなシルエットとあってメリハリ感のある美スタイルが目を引く。

別の写真では、旅館とみられる室内で浴衣に身を包んだ姿も披露。目鼻立ちの整ったビジュアルを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを虜にしていた。

投稿には、「とんでもなく可愛い」「半端ないです…」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアガールとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。