痛っ！ 小指が90度に曲がる衝撃的な負傷。ノッティンガム・F主将のあまりにも痛々しい姿、リプレー映像は見送られるほど
ノッティンガム・フォレストの主将ライアン・イェーツが、ヨーロッパリーグのフェネルバフチェ戦で、指を脱臼する衝撃的な負傷を負った。
アクシデントが起きたのは、現地２月26日に本拠地シティ・グラウンドで行なわれたプレーオフ第２レグの後半開始直後だ。28歳のイェーツは転倒し、不自然な着地をした際に小指を脱臼。指が90度に曲がるほどの状態で、すぐに医療チームによる処置が必要となった。
イギリスメディア『Daily mail』によれば、この負傷はあまりに痛々しく、中継を担当した『TNT Sports』はリプレー映像を見送ったほどだ。
解説のダレン・フレッチャーは「彼が理学療法士に『こっちに来て、これを治してくれ』と合図した事実は驚くべきことだ」とコメント。「彼らはただ元に戻すだけだろう。実際には笑っている。我々はこの映像をお見せしません。お茶を飲む気をなくさせるほどだから」と語ったという。
背番号22のタフな姿にファンも感銘を受け、Xでは「ライアン・イェーツは鋼のようだな？」「釘のように硬い。本物のフットボーラー。俺たちのキャプテンだ」「自分なら１週間は仕事を休む」といった声が上がった。
なお、試合はノッティンガム・Fが１−２で敗戦。もっとも、第１レグは３−０で勝利しているため、２戦合計スコア４−２で勝ち上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶対にこれ痛いだろ！ 小指があらぬ方向に曲がって...
