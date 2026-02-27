なにわ男子の大西流星が、イタリア・ミラノで行われた『アンテプリマ』2026年秋冬コレクションショーに来場。様々なファッションメディアのInstagramでコメント動画が公開されている。

【動画】大西流星の透明感カラコンツヤ髪ぷるリップ姿の海外『アンテプリマ』ショーコメント動画①～③

■今の気持ちを聞かれ「初心LOVE」を歌い出す場面も

『FASHIONSNAP Beauty』Instagramで大西は、前髪を立ち上げた濡れ髪スタイルに透明感のあるカラコン、ツヤツヤリップ姿で登場。「初めて海外でショーを観るので。こんなにも間近でワクワクします」と笑顔を見せた。

さらに「今日のメイクのポイントは、リップをちょっと艶っぽく。グロスを塗りまして。アンテプリマさんって、キラキラしたチャームだったり、バッグが特徴的なので、それに負けないようにキラキラを足しました」と紹介し、唇をパクパク動かして艶感をアピール。

今の気持ちを表現するなにわ男子の曲を聞かれて、「初心LOVE」を振り付きで披露するサービスも。「初めてなので、このウブな気持ちを大切に楽しみたいと思います」とハートポーズ連発で締め括った。

『Harper’s BAZAAR』Instagramでは、支度するときにTWSの「Countdown!」を聴いてテンションを上げていた話を披露し、スマホやリップ、フレグランスを購入したときにもらった小さなサンプルなど、バッグの中身を公開。

ショーについて「すごく圧倒されて。柔らかくて儚い世界観がジーンとしみました」と、感想も語っている。

『ELLE Japan』Instagramでは、カメラに向かってハイタッチするシーンも。今日のルックを「涼しげなので“キラキラの大冒険”って感じです」と表現し、ライトグリーンのシャツと同じ色のカーゴ風ハーフパンツに、ブルーのラインが入ったハイソックスと白スニーカー、そしてキラキラのレモンのチャームが付いたミニバッグをあわせた全身コーデも披露している。

コメント欄には「かわいすぎて眩しい」「新鮮なビジュアルもかわいい」「いつもと雰囲気違うのも好き」などといった声が続々と到着している。

■『FASHIONSNAP Beauty』動画

■『Harper’s BAZAAR』動画

■『ELLE Japan』動画