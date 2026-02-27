27日14時現在の日経平均株価は前日比5.00円（-0.01％）安の5万8748.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1377、値下がりは187、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は331.58円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が126.35円、ＳＢＧ <9984>が84.23円、フジクラ <5803>が35.93円、ディスコ <6146>が26.87円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を75.41円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が34.76円、コナミＧ <9766>が33.93円、信越化 <4063>が29.75円、住友鉱 <5713>が20.06円と続く。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は精密機器の1業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、建設、鉱業、卸売、水産・農林、鉄鋼と続いている。



※14時0分0秒時点



株探ニュース

