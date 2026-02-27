ワーナー買収合戦からネットフリックスが撤退し、ワーナー買収合戦でパラマウントが勝者として浮上した/Robyn Beck/AFP/Getty Images

（CNN）数カ月続く米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの争奪戦は26日、動画配信大手の米ネットフリックスが入札合戦から撤退し、米パラマウント・スカイダンスが勝者として浮上した。パラマウントはCNNを含むワーナーの巨大メディア帝国を買収する態勢が整った。

パラマウントの方が「優れた」提案を出したとのワーナー取締役会の判断を受け、ネットフリックスは「ワーナー・ブラザースに対する提示額の引き上げを見送る」と表明した。

さらに「この取引はもはや財務的に魅力がなくなったため、パラマウント・スカイダンスの入札に対抗することはしない」とコメント。争奪戦に突如、終止符を打った形となった。

この発表により、パラマウントがCNNやHBO、ワーナー傘下のその他の資産を買収する公算が大きくなった。

規制当局による審査には、最低でも数カ月かかる見通し。しかし、これ以上のサプライズがない限り、パラマウントのデビッド・エリソン最高経営責任者（CEO）は、数十のテレビチャンネルや複数の映画スタジオ、そして二つの主要ニュースメディアからなる巨大なエンターテインメント・報道帝国を築くことになりそうだ。

ワーナーのデビッド・ザスラフ最高経営責任者（CEO）は26日夜の声明でネットフリックスの健闘を祈るとともに、パラマウントに対して友好的な姿勢を示した。

ザスラフ氏は「当社の取締役会が投票でパラマウントとの合併契約を採択すれば、株主にとっては莫大（ばくだい）な価値が生み出される」と説明。数カ月に及んだ入札合戦の間にワーナーの株価が2倍以上になった点に言及した。パラマウントが直近で提示した買収額は1株あたり31ドルだった。

ザスラフ氏は「パラマウント・スカイダンスとワーナー・ブラザース・ディスカバリーの統合がもたらす可能性に興奮している」と付け加え、「世界を動かすストーリーを語る仕事に一緒に取りかかるのが待ちきれない」と表明した。

ネットフリックスの撤退は事実上、パラマウントがワーナーに対して割高な支払いを提示していると主張する効果を持つが、パラマウント株は時間外取引で9%急騰しており、一部の投資家が今回の決定に安堵（あんど）したことがうかがえる。

トランプ・ファクター

情勢が変化したこの日、ネットフリックスの共同CEOを務めるテッド・サランドス氏はホワイトハウスで会合に臨んだ。

サランドス氏は厳しい表情でホワイトハウスの敷地から出てくる姿が目撃された。

ネットフリックスとパラマウント双方の入札を強く批判してきた民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員は直ちに、サランドス氏とトランプ政権当局者の協議が26日の事態急変に絡んでいるのではないかと疑念を呈した。

ウォーレン氏はX（旧ツイッター）への投稿で、「トランプ政権の当局者はきょう、ホワイトハウスでネットフリックスのCEOに何を伝えたのか？」と問いかけ、「大統領が富豪エリソン一家に有利になるよう合併プロセスを腐敗させる縁故資本主義の様相を呈している」と指摘した。

トランプ大統領は以前、ネットフリックスよりもパラマウントを支持する意向を示しつつも、この巨大合併を巡り相反するメッセージを発していた。

トランプ氏は先週、ネットフリックスにオバマ元大統領の顧問を務めたスーザン・ライス氏を取締役から外さなければ「報いを受ける」と公に伝え、企業経営に自ら介入する可能性を改めて示唆した。

さらにトランプ氏は昨年12月、「CNNは売却が必須だ」と発言。ネットフリックスとの取引にはCNNの売却は含まれておらず、CNNはワーナーの他のケーブルテレビ資産とともに新会社に分離される予定だった。

だが、こうした企業分割の計画はもう重要ではないのかもしれない。パラマウントは資産の実際の価値に疑問を投げかける一方で、ケーブルテレビ資産を含むワーナーの全事業を買収する意向を繰り返し表明している。