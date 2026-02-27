ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が日本時間27日、マーリンズとのオープン戦後に取材に対応。今オフに補強した岡本和真選手について言及しました。

この日、岡本選手は「6番・サード」で先発出場。第3打席には満塁のチャンスで2点タイムリー2塁打を放つ活躍を見せました。これでオープン戦3戦連続安打の岡本選手。その好調の要因についてシュナイダー監督は「バットスピードと、スイングの感覚のよさが要因だと思う」と述べました。また「空振りした時でさえ、彼は本来のスイングをしているし、タイミングも合っている」と高評価。さらに「一番うれしいのは、岡本選手のスイングの仕方により、複数の球種をカバーできること」と語りました。

その岡本選手の対応力が、勝負強い打者が並ぶブルージェイズ打線とも合うとし、「ツーシームをすくい上げ、フォーシームをしっかり捉え、クレイ・ホームズからホームランを打った変化球にも適応できる。この両方をこなせるというのはかなりよい」と絶賛しました。

またシュナイダー監督は、新加入の岡本選手がチームになじめるように1日1回は話す機会を設けていることも明かし「主に彼の体調を確認したり、その日のスケジュールやルーティンについて質問したり、WBCに出発する前に出場した試合で目標通りに進んでいるかを確認したりした。初めてのオープン戦の後、かなり疲れていたと言っていたが、徐々に調子を取り戻してきて、クラブハウスの仲間たちともうまく馴染んでいるので満足しているとも言っていた。特に新しいことを学ぼうとしている選手にとっては、日本とは全く違う経験なので、とにかく安心できるように気を配っている」と語りました。

そうした周囲のサポートもあり、チームメートと打ち解けつつある岡本選手。シュナイダー監督は特にウラジーミル・ゲレロJr.選手とは、一塁の守備や打撃で互いにコミュニケーションを取っていると述べ、「一塁でも打撃でも、お互いに意見をぶつけ合える関係だと思う。ウラジーミルもキャリアの中で、自分をリーダーではなく、素晴らしいチームメートだと自認していると思う。私たち全員がそうあってほしいと思っているし、素晴らしいチームメートとして、周りの人に正しく接すれば、皆から尊敬されるようになると分かっていると思う。ジョージ(スプリンガー選手)もカズのことをよく知り、彼のモチベーションを理解することに力を入れています」と語りました。