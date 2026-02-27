加藤浩次が驚く企業の取り組みが続々登場!!　「ニッポン！こんな未来があるなんてLIVE PITCH Vol.11」　3月4日（水）19時～生配信

テレ東では、毎週月曜日朝５時15分から放送中の「ニッポン！こんな未来があるなんて～巨大企業の変革プロジェクト」と連動したイベント「ニッポン！こんな未来があるなんて LIVE PITCH Vol.11」を、３月４日（水）19時よりテレビ東京公式YouTubeチャンネルで生配信します。今回のピッチイベントは、これまで番組に登場した様々な企業、そして施設が「今、この企業の取り組みが面白い！」と推薦する特別企画をお届けします。

東京とシリコンバレーに拠点をおくグローバルなベンチャーキャピタルWiL、日本最大級の都市型イノベーションセンターCIC Tokyo、そして企業変革をトータルに支援するフィラメントが、それぞれの視点から注目する企業と共に参加します。

各企業ならではの視点から見えてくる課題解決のアイデアとは？そして登壇企業が目指すイノベーションを通じた大きな変革への道筋は？このイベントから、さらなる共創が生まれる可能性をご期待ください！

登壇企業の本気のピッチ、そしてMC加藤浩次とゲスト陣によるディスカッションから、日本の未来を共に目撃しましょう！是非生配信でご覧ください！

「ニッポン！こんな未来があるなんて」（毎週月曜日朝5時15分放送）

加藤浩次が様々な企業の新規事業、社会課題解決事業、そして共創事業を追いかける経済ドキュメントバラエティー。大企業のみならず、スタートアップや地方自治体、学校法人などの「新たな挑戦」を深堀りし、日本全体のオープンイノベーションを加速させることを目的とした、イベント連動型の番組。

≪イベント概要≫

【タイトル】ニッポン！こんな未来があるなんて LIVE PITCH Vol.11

【配信日時】3月4日（水）19時～

【出演】加藤浩次、水原恵理（テレビ東京アナウンサー）

【コンテンツプロデューサー】林克征

【チーフプロデューサー】工藤里紗

【プロデューサー】吉原正浩 北島諒人 光長裕紀

【ゲスト】梅沢高明（CIC Japan 会長)、角勝(フィラメントCEO、元大阪市役所職員)、笹川大和(WiLプリンシパル)

【配信URL】https://youtube.com/live/xkMZQSS6q_Y

【番組ホームページ】https://www.tv-tokyo.co.jp/kigyou_kaikaku/

【イベントページ】https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/kigyo_livepitch20260304.html

【SNS】https://twitter.com/ikiduraidesu21

【協賛】森ビル株式会社、株式会社大塚商会、株式会社大丸松坂屋百貨店、artience株式会社、電源開発株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社、VlagYokohama

【主催】テレビ東京