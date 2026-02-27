『おは朝』卒業発表・岩本計介アナ、ネパールから“スタイリッシュ”ショット「今のところとても元気」 ヒマラヤ登山に挑戦
ABCテレビの岩本計介アナウンサー（50）が27日までに、ABCテレビアナウンス部の公式インスタグラムに登場。ヒマラヤ登山を前にネパールでの元気な様子を見せた。
【写真】“スタイリッシュポーズ”を決めた『おは朝』卒業発表・岩本計介アナ
「おは朝卒業企画のヒマラヤ登山へ向けてネパールへ旅立った岩本アナから写真が届きました！」と報告。「写真は今日の日本時間13時ごろの様子です」とし、現地の路地でズボンのポケットに手を入れ、スタイリッシュにポーズを決めた岩本アナの写真を投稿した。
「宿泊しているホテルの屋上で今回お世話になる山岳ガイドの宮川さんと記念撮影をしたそう」と説明し、笑顔を見せた写真もアップ。「同行したスタッフによると、今のところとても元気だということで我々も一安心しています」と伝えた。
この投稿に「元気なお姿安心しました!!」「岩本さんのいないおは朝は寂しいよ」「かっこいい」「無理せずに元気に健康な体で帰って来て下さい」などのコメントが寄せられた。
【写真】“スタイリッシュポーズ”を決めた『おは朝』卒業発表・岩本計介アナ
「おは朝卒業企画のヒマラヤ登山へ向けてネパールへ旅立った岩本アナから写真が届きました！」と報告。「写真は今日の日本時間13時ごろの様子です」とし、現地の路地でズボンのポケットに手を入れ、スタイリッシュにポーズを決めた岩本アナの写真を投稿した。
この投稿に「元気なお姿安心しました!!」「岩本さんのいないおは朝は寂しいよ」「かっこいい」「無理せずに元気に健康な体で帰って来て下さい」などのコメントが寄せられた。