ファーウェイ・ジャパンはスマートウォッチ『HUAWEI Band 11』『HUAWEI Band 11 Pro』を3月13日より発売する。「HUAWEI Band 11」シリーズは、抑えめな価格帯とコンパクトなデザイン、多機能性を重視した「HUAWEI Band」シリーズの最新作だ。

前モデルからディスプレイが1.47インチから1.62インチへ大きくなり、最大輝度が向上している。薄さ約8.99mm（センサー部を除いた最薄部）で、『HUAWEI Band 11』が約17g、『HUAWEI Band 11 Pro』が約18g（ともにベルトを含まず）と、薄型で軽量の設計となっている。ベルトは軽量かつ肌に負担の少ない装着感のフルオロエラストマーを採用している。

さらにProモデルが登場し、ウォッチ単体でGPSを搭載し、スマートフォンを持たずにGPS記録を残すことが可能となった。他にもランニングモニタリング機能やワークアウトの中断を自動検出する機能も用意されている。ランニングをはじめとしたスポーツモニタリングに適したモデルだ。またProモデルには、ベルトがスポーツに適したナイロンウーブンのグリーンも用意されている。

『HUAWEI Band 11』では前モデルよりも表示画面が約27％拡大し、画面の最大輝度は1,500nitsとなった。

情緒・睡眠モニタリングについても機能が強化された。

「快適」「普通」「不快」の3段階の感情状態をリアルタイムに推測する機能に、ストレスレベルが組み合わされ、「満足（快適）」「動揺（不快）」など全部で12種類の細かい情緒モニタリングが可能となった。

24時間「心拍変動（HRV）」測定が追加され、連続する心臓の鼓動間の時間間隔の変化でストレスのレベルやリラックス状態などを確認できる。

日常生活に役立つ機能として着信やLINE、アラーム（振動）、タイマーなどの機能が用意されている。バッテリーは通常仕様で14日、ヘビーユースで8日、常時点灯機能使用時で3日となっている。

『HUAWEI Band 11』はブラック、ホワイト、パープル、ベージュ、グリーンの5色で8,580円（税込）で販売する。

『HUAWEI Band 11 Pro』は、フルオロエラストマーベルトのブラック、ブルーとウーブンベルトのグリーンの3色を、それぞれ市場想定価格11,880円（税込）で販売する。