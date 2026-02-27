おととい（25日）、香川県高松市の繁華街の駐車場に止められた車の中で死亡しているのが見つかった男性2人について、警察は、死因が一酸化炭素中毒だったと明らかにしました。

【画像を見る】2人が見つかった車 発見された駐車場

2人が見つかったのは車の中

おととい（25日）午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町の駐車場に止められた車の中で、愛媛県に住む20代の男性作業員2人が死亡しているのが見つかりました。



遺体に目立った外傷はなく、警察の司法解剖の結果、死因は一酸化炭素中毒と判明しました。車の排ガスを吸ったとみられています。

アスファルトと車体の後部にすす 排気管が外れていたか

警察によりますと、駐車場のアスファルトと車体の後部にすすが付着しており、マフラーにつながっているはずの排気管が外れていたということです。2人は見つかったとき運転席と助手席にいて、車にかぎはかかっておらず窓はしまっていました。警察が車の状況などを調べています。

