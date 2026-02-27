NTTドコモは、SOXAI（ソクサイ）の健康管理用スマートリング「SOXAI RING 2」の販売を開始した。価格は3万9980円。ドコモオンラインショップや楽天市場などで購入できる。3月下旬以降は全国のドコモショップと、昭和西川の一部店舗にも展開する。

SOXAI RING 2は、身体状態を可視化できる「バイタルセンシング機能」を搭載した健康管理用スマートリング。同等の機能を備える連続駆動時間4日以上のスマートリングとして「世界最細」の設計。

左から、シルバー、マットシルバー、マットブラック、ピンクゴールド

SOXAIはNTTドコモ・ベンチャーズによる出資を受けている。SOXAI RING 2の設計から製造、データ管理までをすべて国内で実施している。

製品の特徴

リングの形状は凸凹や偏りのない真円で、幅は約6.7mm、厚みは約2.7mm、重さは約2g。世界最小クラスの健康管理用スマートリングとなっている。

連続使用可能日数は最大14日間。前モデルの「SOXAI RING 1.1」は最大9日間だった。

計測用センサーには、SOXAI独自開発の光電容積脈波（PPG）センサー「Deep Sensing」を新たに搭載。心拍数や血中酸素レベル、皮膚温度などの計測精度が飛躍的に向上したという。睡眠時無呼吸の傾向など、身体状態をより正確に可視化できる。

「睡眠」のほかにも、「体調」「運動」のカテゴリー毎にスコアを計測して生活の質（QoL）を可視化し、AIがユーザーに合わせて生活習慣改善のアドバイスを提示する。

防水防塵性能はIP68相当。水深100mの防水に対応する。表面にはシチズン時計の表面硬化技術「デュラテクト」加工を施した。

「dヘルスケア」と連携

NTTドコモの健康管理アプリ「dヘルスケア」と連携させると、歩数や消費カロリー、睡眠データを「dヘルスケア」で一元管理できる。

ミッションクリアによるdポイント（期間・用途限定）獲得や、ユーザーに合わせた健康コラムなどのコンテンツを楽しめる。

ドコモオンラインショップ価格。ドコモショップではサイジングキットが取り扱われない