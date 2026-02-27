昨年１１月に火災のため急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、歌舞伎役者の市川中車が参列した。

故人に最後のお別れを告げた中車は「本当にお世話になりましたので、『ずっと一緒にこれからもやらせていただきます』と心の中で申し上げました」としのんだ。亀蔵さんとは昨年８月の「野田版研辰の討たれ」で毎日稽古をともにした。「（亡くなったことを聞いて）ほんとにビックリしましたけど、最後はご自身が得意とされている笑いのある役だった。笑いと涙は隣同士にあるんだなと改めて思いました」と語った。

一番の思い出を聞かれると、「琴平町でのこんぴら歌舞伎でご一緒したときに、楽屋が同じだった。桜が東京から遅れて咲く頃で、僕は窓を開けて外を眺めていられると思ったら、亀蔵の兄さんは寒がりで（窓を）全部締められて、春の琴平を全く見られなかった。でも、亀蔵さんのお話が面白くて、亀蔵さんの温かさが春そのものだった」と回想。「何があっても笑いを忘れず、亀蔵さんにしかできないことをいっぱい目のあたりにしてきた。今もそうですけど、とても頼りにしている先輩ですし、これからもそうであると思う」と思いをはせた。