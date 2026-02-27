セレッソ大阪のアーサー・パパス監督（46）は28日の長崎戦を前にオンラインで取材対応。「長崎はJ2から昇格してきたチームだが、前節はアウェーで名古屋にしっかりとした攻撃を見せた。こちらは効果的なプレーがあるものの波がある。指揮をして2シーズン目だが、新しい選手も入っているので、しっかりとした連携をつくらなければならない」と名古屋相手に3ゴールした長崎の攻撃力を警戒した。

22日の広島戦は後半アディショナルタイム5分に追いついたものの、直後に勝ち越し弾を許してPK戦での勝ち点を得ることができなかった。「試合の終え方として悔しいものだった。残り1分で引き分けにできるところを負けてしまったのだから。だが、我々はそれ以前の95分に視野を向けないといけない。チームとしてどうありたいか、ホームでどう戦いたいか、どういうフットボールを展開していきたいのかを確認した」と指揮官は広島に支配を許した展開を指摘する。25日の公開練習ではGKからのビルドアップに時間を費やし、修正を施してきた。

パパス監督は「どんな試合であっても引き分けでOKということはない。PK戦というルールにあまり賛同していないし、しっかり勝ちを目指す」と自慢の攻撃サッカーを展開して勝ち点3にこだわって戦う。

福岡戦、広島戦と2試合続けてトップ下で先発したMF柴山昌也（23）は「9番（センターフォワード）の選手を意識してやらないといけない」と2試合連続ゴール中のFW櫻川ソロモン（24）とオーストラリア代表FWイェンギ・クシニ（27）の1メートル90台の長身をいかに生かすのかがカギだと話す。「（昨年の）ハットンとの違いは明確で、ソロ君（櫻川）もキャス（イェンギ）もボールが収まるし、時間を作ってくれる選手なので。（9番に）当たった瞬間に自分が一番近くでサポートすればチャンスになる」と長崎ゴールを脅かすイメージを膨らませていた。