◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンは２７日、中日と壮行試合を行う。試合が行われるバンテリンドーム周辺は試合開始前から多くのファンが集まった。

２４日に米国からのチャーター機で帰国したドジャース・大谷翔平投手（３１）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２６日から侍ジャパンの練習に参加。大谷、鈴木、吉田はＭＬＢの規定で２７、２８日の中日との壮行試合２試合は出られず、３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）から出場できる。名古屋で試合に出場する姿は見られないが、試合前練習などで大谷らの姿を見ることは可能だ。

前回２３年のＷＢＣ開幕前にバンテリンＤで開催された中日戦では、大谷をひと目見ようと試合前から球場周辺はファンであふれかえった。当時、大谷らのグッズを求めて長蛇の列ができた公式グッズショップは、今回バンテリンドームに隣接する駐車場に設営。今年も大行列に備えて数多くのコーンが並べられた。球場内外の警備も増員。大谷フィーバーへの対応に向けて準備を進めてきた。

厳戒態勢が敷かれる中、試合開始が午後７時にもかかわらず、試合開始の７時間以上前の午前１１時から侍ジャパンのユニホームを着た人々の姿が多数。グッズショップにも多くのファンが足を運んでいる。チームバスの入り口付近には大谷らの姿を確認しようと、２００人以上のファンが早くも集まった。ファンの数は午後２時すぎには６００人超まで増加。２時３０分すぎに一便目のチームバスが到着すると、大谷は乗っていなかったが「大谷〜」という声が上がった。

球場内のミックスゾーンでは、大谷を待ち構える映像カメラが８台ズラリ。報道陣は７０人にも上った。ＪＴＢ特別体験パッケージで約２０人ほどのファンもおり、中には「サインお願いします」と書かれたボードも持つ少年の姿もあった。大谷は午後３時頃のバスで球場入り。花巻東の先輩にあたる菊池雄星に続いてミックスゾーンを通過した。

侍ジャパンの中でも人気、注目度は別格の大谷。主役が加わり、まもなく始まるＷＢＣへ向けて球場内外の盛り上がりが加速してきた。