女優の土居志央梨が２７日、２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（３月２０日放送）の合同取材会を、東京・渋谷の同局で行った。

今作では「虎に翼」では描かれなかった、山田よね（土居）と轟（とどろき）太一（戸塚純貴）が設立した山田轟法律事務所の知られざるエピソードが描かれ、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を映す。

法律を学ぶ男装の女性を演じて話題になった土居は、「シンプルにスピンオフをやると聞いてすごくうれしかった」。骨太な内容を知り「こんなにハードなスピンオフになるとは想像していなかった。改めて（役の）よねって格好いいなと勇気をもらえた」と振り返った。

スピンオフが決まり、本編でも共演時間が長かった戸塚と連絡を取ったというが「深い話はしていない。『最高だよね、イェイ』というＬＩＮＥはしたよね」と軽いノリで笑わせた。オフの間柄について「一定の距離感でしゃべれる人。よねと轟もそうだし、私たちも同じ。身構えることもなかった」と自然な関係性を披露した。

本編から時間が空いての撮影。「山田よねに戻れるのかなと思って撮影に入ったけど、あっという間に当時の感覚に戻れた。撮影中は無我夢中でやっていた。ホッとしたというのが率直な感想でした」と語った。

見どころについて「立ち上がる物語。絶望からはい上がっていく人を見て、元気や勇気をもらってほしい。どれだけ生きるのが苦しくても、人はまた立ち上がることができる」と呼びかけた。