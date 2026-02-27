『虎に翼』スピンオフ完成 戸塚純貴の“できたらいいな”が現実に「やっと弁護士らしい姿を…」
NHKの連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（3月20日放送 後9：30）の記者会見が27日、都内で行われ、主人公・山田よね役の土居志央梨、轟太一役の戸塚純貴が出席した。
【全身ショット】落ち着いた装いで笑顔で手を降る土居志央梨＆戸塚純貴
物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで学んできた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね。生き別れていた姉・夏との再会や、理不尽な暴力事件をきっかけに、よねは深い絶望を味わうことになる。
やがて、新聞で目にした憲法14条の言葉に突き動かされるように、よねは自らの怒りと希望を壁に書き記す。轟太一との再会を経て、2人は法律事務所を開設。追い詰められた人々のために、弁護士として立ち上がっていく姿が描かれる。そのほか共演陣に、カフェ燈台のマスター・増野役の平山祐介、よねの姉・夏役の秋元才加、GHQ通訳の寺田静子役の森迫永依、上野署の刑事役の鈴木拓、上野の街を裏で取りしきる水谷役の大谷亮介らが出演する。
会見で戸塚は「本編の撮影中に『よねと轟のスピンオフできたらいいな』って話していた。それが実現して、改めてたくさんの方に愛されている作品なんだなって思いました」と明かし、「やっと弁護士らしい姿をスピンオフで描いていただいた。すごくうれしかったです」と笑顔を見せた。
【全身ショット】落ち着いた装いで笑顔で手を降る土居志央梨＆戸塚純貴
物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで学んできた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね。生き別れていた姉・夏との再会や、理不尽な暴力事件をきっかけに、よねは深い絶望を味わうことになる。
会見で戸塚は「本編の撮影中に『よねと轟のスピンオフできたらいいな』って話していた。それが実現して、改めてたくさんの方に愛されている作品なんだなって思いました」と明かし、「やっと弁護士らしい姿をスピンオフで描いていただいた。すごくうれしかったです」と笑顔を見せた。