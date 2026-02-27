フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。エキシビションの演技について語った。

エキシビションでは、リンクに寝そべるポーズを披露し、アイドルのようなキュートな姿で話題になった中井。構成については「オフシーズンに2日間ぐらいで、プログラムを振り付け師の方に考えていただいて」と話した。

そして「試合の前日にエキシビションの練習があるので、そこで思い出して本番に挑むという感じ」と解説。準備はするものの、招待されるまで披露できるかどうかが分からないため、出場が決まった際は「うれしかった」と振り返った。

“寝そべりポーズ”は自身と振付師のアイデア。「振付師の方と一緒に、“この盛り上がるところで、何をしたらいいかな”」と相談した。氷の上で寝そべることになるため「冷たいですし、ちょっと痛いです」と笑顔に。「会場が凄い暗いので、暗い中で自分にスポットライトを浴びるので、雰囲気も視界も全然違う、また違った感覚」と語っていた。