3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）取材のために来日中の大リーグ公式サイト「MLB.com」の記者、マイケル・クレア氏が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日本で初めて体験することに胸を躍らせた。

クレア氏は「私にとってまったく新しい体験」と記し「初めて敷布団で寝てみる」と旅館のような和室に敷かれた敷き布団の写真を投稿。続けて「正直言うと、最初に入った時は寝室への隠し扉を見逃しているんじゃないかと思った。試すのが楽しみだ」と普段はベッド生活であるからこそ、見慣れない光景に驚いたと語りつつも床に寝る楽しみをつづった。

2023年の前回大会や24年秋のプレミア12、さらには昨年3月のドジャースとカブスの開幕シリーズなどこれまでに複数回、来日しているが、どうやら敷き布団は初体験となったようだ。

この投稿には「おお〜これぞ日本の宿！」「理想的な部屋だ！床の布団で眠れたかしら 野球関係で海外の方が来てるんだねぇ」「旅館はサービスで忍者の格好した従業員が館内にいるようにしたら良いのではないだろうか」などと反響が寄せられた。