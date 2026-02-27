急な腹痛で「コンビニのトイレ」を借りました。友人に「ドリンクだけでも買うのがマナー」と言われましたが“たった数百円”なんて売り上げに影響ないですよね？ トイレ利用だけはダメでしょうか？

コンビニのトイレは利用客のためのもの

そもそもコンビニのトイレは、コンビニを利用する客のためのものです。そのため、基本的にトイレを利用する際は何かを購入するほうが良いでしょう。とはいえ、コンビニに立ち寄った客が必ず何かを買うとは限りませんので、トイレだけ利用して何も買わなくてもルール上は問題がありません。

ただし、コンビニによっては「トイレだけの利用はダメ」というルールを設けている場合もあります。「トイレに行く場合は店員に声をかけて」などの表示がある場合、必ずルールを守って利用するようにしましょう。



建造物侵入罪となる可能性がある

トイレ利用だけを目的にコンビニに入店した場合、客として見なされず建造物侵入罪が成立する可能性があります。建造物侵入罪とは、正当な理由なく他人の住居、人が管理する建造物に無断で立ち入る行為のことです。

コンビニは、誰もが気軽に立ち寄れるという特徴があるため、ただ何も買わずにトイレを1度利用しただけですぐに罪を問われるとは考えにくいでしょう。

しかし、「トイレを利用するときは声をかけて」などルールを設けているにもかかわらず、何度も無視してトイレを利用したり、トイレに何時間も閉じこもったりするなどの迷惑行為を繰り返していると、罪となる可能性があるので注意しましょう。



トイレのお礼として購入する金額はどれくらい？

トイレのお礼としてコンビニで商品を買う場合、特に金額は気にしなくて良いと考えられます。100円～500円程度のドリンクや、お菓子を買うのがおすすめです。お礼だからといって、特別に商品を購入する必要はなく、通常のコンビニを利用する感覚で普段買っている物を購入すれば良いでしょう。

客側としては「数百円程度の売上なら発生しなくても影響がない」と思うかもしれませんが、コンビニ側は水道代や電気代などトイレの維持にもお金を払っているので、何も買わずに利用するよりは感謝の気持ちとして少しでも商品を購入するのがおすすめです。

商品を購入することで、トラブルを防ぐことができますし、気持ちの面でも罪悪感を持たずにコンビニを利用することができるのではないでしょうか。



ドリンクやちょっとしたお菓子だけでも買うのがおすすめ

コンビニのトイレは利用客のために設置されているので、トイレを利用したらできるだけドリンクやお菓子などの商品を購入するのがおすすめです。

「誰でも利用して良い」のが一般的なため、ルール上は何も買わなくても問題ない場合が多いでしょう。ただし、コンビニによっては、「トイレだけの利用はダメ」「トイレを利用する際は店員に声をかけて」など店舗によりルールが異なっていることがあるので注意しましょう。

コンビニのトイレを利用した場合、お礼としてちょっとした品物を購入すると罪悪感を覚えなくてすみます。トイレを無断で使用するのではなく、声かけや商品の購入があると店員と客がどちらも気持ち良く過ごせると考えられます。



