飛行機を予約したら「安心ができない座席です」と表示され仰天！ 実は“真下が燃料タンク”でリスクあり？ その分安く座れるの？ 考えられる理由とは

飛行機の座席に「安心できない」理由とは

Xで話題となった際、「安心できない理由」として以下のような推測が投稿されました。



・座席の真下が燃料タンク

・座席の真下が貨物ドア

・座席の真後ろが圧力隔壁

・座席の周りが胴体接合部

どれも説得力のある仮説ですが、座席指定の際にこのような表示が出るときは、その座席が「非常口座席」であることがほとんどの理由です。「非常口座席」に着席した乗客は、万が一緊急事態が起きてしまった場合、同乗した乗客の緊急脱出の支援が求められるため、「安心ができない席」と表現されてしまったと思われます。

全日空のサイトには、非常口座席に座る乗客に向けて、以下のような注意が出されています。



非常口座席にお座りのお客様には、万一の場合、緊急脱出時の援助をお願いいたします。援助の内容は、援助が必要となった時、以下のような項目の中から、乗務員が具体的に指示させていただきます。

・乗務員が非常口を完全に開放するまでの間、他のお客様を制止すること

・乗務員の指示に従い、機外が安全であることを確認して非常口を操作し開放すること

・脱出スライドが膨らんだ後、他のお客様を速やかに脱出させること

・脱出スライドまたは脱出口下において後から脱出する他のお客様を援助すること

・速やかに機体から遠くへ離れて避難するよう声をかけること

・その他（必要に応じ、乗務員が具体的に指示させていただきます）

ご搭乗後、早い機会に備え付けの『安全のしおり』をよくお読みください。上記の援助を実施できない、または援助を実施することに同意しないお客様は非常口座席にお座りいただけませんので、あらかじめご了承ください。

このほか、非常口座席に座るためには「満15歳以上」「満12歳未満の子どもを連れていない」「緊急脱出時に同伴者の援助をする必要がない」などの条件をクリアする必要があります。

これらは法律（航空法）に基づく安全基準であるため、もし搭乗後に客室乗務員が「この人は条件を満たしていない」と判断した場合は、強制的に座席を移動させられます。ある意味で、座るためにはハードルの高い座席であると言えます。



「安心ができない座席」にもメリットはある

実は筆者は飛行機に乗るとき、この「安心ができない座席（非常口座席）」がお気に入りです。

他の一般座席と比べて料金が格安になるということはありませんが、多くの場合で「空席」になっており、予約がしやすいことに加え、「他のエコノミー席に比べて前方に障害物がなく、フライト中に足を伸ばせる」という点に大きなメリットを感じているからです。

もちろん、万が一の事故が起きた場合は救助活動に協力を求められるため、相応のリスクがあるのは承知していますが、「重大な飛行機事故が本当に起きた際、非常口近くで救助活動を行う余裕がある可能性はどれほどあるのか？」と考えると、筆者にはそれほど大きなデメリットとは思えません。

むしろ、その程度のリスクと責任で、全く費用をかけることなくフライト中の快適性を大幅に上げられると考えると、筆者には「安心ができない座席」は魅力的に映ります。

改めて考えると、非常口座席に座ることは「緊急事態発生時に脱出支援をするというリスクを支払って、フライト中の広いスペースを手に入れるバーター取引」と言えるかもしれません。



まとめ

飛行機の座席予約の時、「この座席は安心ができない座席です」という表示が出たときは、その座席は「非常口座席」だと考えてほぼ間違いありません。

非常口座席に座った乗客は、緊急事態発生時に乗客の緊急脱出の援助を求められる負担がありますが、非常口のスペースが空いている分、フライト時に足を伸ばせるという隠れたメリットも存在します。

非常口座席に座るデメリットとメリットを比較したとき、メリットが上回ると考えられる人にとっては、非常口座席は魅力的なシートに映るでしょう。



出典

全日空 機内でのお願い

執筆者 : 山田圭佑

FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント