２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９７．０１ポイント（０．７５％）高の２６５７８．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３５．０５ポイント（０．４０％）高の８８４９．３４ポイントと反発した。売買代金は１２１８億２６６０万香港ドルとなっている（２６日前場は１３０９億３５２０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日、１月９日以来、約１カ月半ぶりの安値水準を付けていた。値ごろ感が着目されている。米長期金利の低下も支え。昨夜のＮＹ債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りが昨年１１月下旬以来、約３カ月ぶりの低い水準を付けた。金融政策で米国に追随する香港でも、域内金利の低下が期待されている。また、香港上場企業の決算報告が進む中、好業績銘柄が買われたことも相場の支えとなった。

ただ、上値は限定的。米ハイテク株安が逆風だ。人工知能（ＡＩ）投資を巡る不透明感がくすぶる中、昨夜の米株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が３．２％安と急落している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、香港不動産デベロッパー大手の新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が６．８％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．２％高、旅行サイト中国大手の携程集団（９９６１／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。新鴻基については、中間業績の３６％増益と配当の増額方針が好感されている。

セクター別では、香港不動産が高い。新鴻基のほか、信和置業（８３／ＨＫ）が２．２％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．０％、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が１．６％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

鉄鋼セクターもしっかり。馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が３．９％高、鞍鋼（３４７／ＨＫ）と重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）がそろって２．５％高で引けた。

レアメタル関連も物色される。高純度金属酸化物の稀美資源ＨＤ（９９３６／ＨＫ）が１２．３％高、タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が７．４％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が４．４％高で前場取引を終えた。それぞれ、航空宇宙・軍需装備品としての需要が多く、安定的な拡大が期待されている。

半面、半導体セクターの一角は安い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．４％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．７％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．９％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１７％安の４１３９．５３ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。宇宙・軍需産業、消費関連、自動車、金融なども売られた。半面、資源・素材は高い。公益、メディカル関連も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）