【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランの核開発を巡りスイスのジュネーブで２６日に開かれた米国とイランの高官協議で、両国は技術的な問題を話し合う専門家会合をウィーンで開くことに合意した。

協議は継続するが、双方の立場の隔たりは解消されなかった模様だ。

オマーンが仲介した間接協議は、双方が本国との連絡のため設けた一時中断をはさみ、計６時間以上に及んだ。イランのアッバス・アラグチ外相は協議後、国営テレビに「これまでで最も真剣で最も長い協議となった」と述べ、核問題と米国の制裁解除について踏み込んだ議論を行ったことを明らかにした。意見の相違が残ったことも認めた。

アラグチ氏によると、２６日の間接協議には国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長も加わった。専門家会合は３月２日にウィーンのＩＡＥＡで開かれ、ＩＡＥＡの専門家もまじえて技術的な点を話し合うという。アラグチ氏は次回の高官協議が１週間以内に設定される可能性があるとしている。

米ニュースサイト・アクシオスによると、米政府高官は協議が「前向きだった」と語ったが、２６日午前の協議について、米側がイランに「失望した」との声も伝えた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、協議で米側は、米軍が昨年６月に攻撃した三つの核施設を破壊することや、イランが保有する濃縮ウランを全て米国に引き渡すことを要求したという。