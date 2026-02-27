「皇帝の帰還」EXOが2年半ぶりに復活！ 新曲『Crown』から見えてきた“プライド”と“思い”
M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！
今回は「K-POPの歴史を作ったグループたちの復活と現在地」をテーマに、2026年1月に約2年半ぶりの新譜をリリースした「EXO」についてフィーチャー！ 不在メンバーもいる中で、「皇帝の帰還」として注目された今回のカムバック、新曲『Crown』に込められた意味とは？
今回は「K-POPの歴史を作ったグループたちの復活と現在地」をテーマに、2026年1月に約2年半ぶりの新譜をリリースした「EXO」についてフィーチャー！ 不在メンバーもいる中で、「皇帝の帰還」として注目された今回のカムバック、新曲『Crown』に込められた意味とは？
EXOの復活と現在地
編集担当・矢野（以下、矢野）：2026年に入ってから、ベテラングループの話題がたくさん飛び込んできました。EXOの新曲リリース、BTSのワールドツアーや光化門での屋外イベントの話、そして2PMが東京ドーム公演を行うニュースも報じられました。そこで今回は、「K-POP史を作ったグループたちの復活と現在地」と題してトークしていきたいと思います。どのグループに注目しましょうか？
K-POPゆりこ（以下、ゆりこ）：今回は1月にカムバックしたEXOを取り上げましょう。単に私が長年応援しているグループだから、という理由もあるのですが、今取り上げなければ、いつ語るのだ！ というタイミングがやってきましたよ。
矢野：EXOは今年1月19日に約2年半ぶりとなる新譜『REVERXE』をリリースしました。フルアルバムとしては8枚目ということで、キャリアの長さを実感します。加えて「REVERXE（リバース）」というタイトルも非常に印象的でした。英語の“Reverse（逆行する、覆す）”から来ているのかなと思うのですが、「原点回帰」というような意味も込められているのでしょうね。
メンバーたちも最後まで迷った“SMP”とは？ゆりこ：全体を通して原点回帰していた部分は大いにありました。アルバムタイトルには「再び新しい世界が開かれる」という意味も込めたそうです。今回、数年お蔵入りしていたはずの超能力設定もカムバック。リリース前に意味深なトレイラー映像も公開され、ファンたちが「きっと、こんな意味では？」と考察し始めた様子も、全部ひっくるめて懐かしかったです。矢野：ティザー映像、怖いというか不気味な感じがしました。SFアニメや映画のような雰囲気もあります。そして、アルバムのメインとなるタイトル曲『Crown』。個人的な感想なのですが、「僕の知っているEXOだ！」と思いました。ゆりこ：そのご意見はかなり核心をついていると思います。初期のヒット曲を彷彿（ほうふつ）とさせる曲ですよね。最初から最後までこれでもかという重厚感があり、最近のK-POPの中ではちょっと珍しいゴリゴリEDM＆アトランタトラップ、そこに加わるサイレンの音。この重い、ドスドス来る感じが彼らの威厳や格を表現しているように思いました。若手には背負いきれない〜！
矢野：イージーリスニングの対極に来る感じですよね。かといって前世代的という印象ではなく、まさにEXOっぽい。
ゆりこ：メンバーたちも「今回“SMP”で攻めるか、別の候補曲でいくか最後まで迷った」と話していました。
矢野：ん？ SMPって何でしょうか？
ゆりこ：SMエンターテインメント（以下、SM）独自の楽曲スタイルを「SM Music Performance」、略して「SMP」と呼ばれているんです。例としてはEXOの『MAMA』『Wolf』、東方神起の『Rising Sun』『Keep Your Head Down』、SHINeeの『Sherlock』、NCT 127『Ay-Yo』、aespa『Next Level』あたりが分かりやすいと思います。中でも「NEO・SMP」など時代やテイスト別に細分化して呼ぶパターンもありますが、今回は省略します。
矢野：ミニマルとは対極にある、音数の多い曲ですね。ギターにシンセ、いろいろな音色とジャンルがごちゃ混ぜになっているのに、なぜかイイ感じに成立している（笑）。「昔のK-POPらしいK-POP」のイメージともリンクしているように感じます。
ゆりこ：複雑な展開と転調に、重めのビート。確かに2010年代中盤までのK-POPのイメージとも重なるかもしれませんね。時にファンたちが愛を込めて「トンチキソング」なんて呼んだりしますが、愛される名曲も多いです。ユ・ヨンジンさんという古くからSMにいた著名作曲家が関わる曲に多く見られたのですが、2023年に当時のトップ、イ・スマンさんと同時に退社しています。彼が去ってから3年、こんな見事な“SMPソング”がリリースされるなんて！ という驚きがありました。
矢野：今回のEXOは、よくぞ思い切ったなとも思うわけです。今はBLACKPINKメンバーのソロ曲や、CORTISの曲を聞いても、最新の世界的トレンドを融合した曲が多いですよね。音楽市場の中心、アメリカで聞かれている音楽とK-POPの境目がどんどん薄くなっている。そんな中、クラシカルという表現が合っているのか分かりませんが、曲自体も「原点回帰」するのは勇気が要ったのではないでしょうか。
ゆりこ：先ほどの話に戻りますが『Crown』以外の候補曲もすごくカッコよかったそうで、メンバーの意見も半分に分かれたと言います。あくまで予想ですが、真逆の今っぽい曲だったんじゃないかな。そっちでカムバックしたい！ と考えるメンバーがいても不思議ではありませんよね。でも、結果的には『Crown』で大成功。
韓国の主要音楽番組すべてで1位！ グランドスラムを達成
矢野：韓国の音楽番組で1位になったんですよね。SNSやYouTubeで見ました。EXOにとっては久しぶりの1位ですか？
ゆりこ：2019年の『Obsession』以来ですね。しかも今回は『SHOW CHAMPION』『M COUNTDOWN』『Music Bank』『ショー！K-POPの中心』『人気歌謡』という韓国の主要音楽番組のすべてで1位を獲得しました。いわゆる「グランドスラム」というやつで、これは2015年『Call Me Baby』以来、11年ぶりの快挙です。
矢野：今回はファンも悲願の1位なのでしょうね。勢いのある若手さえも「グランドスラム」は簡単ではないでしょう。
ゆりこ：そうなのです。韓国の音楽番組は、音源（ストリーミング）、音盤（CDなどフィジカルの売上）、YouTube再生数やアプリ上のファン投票などすべてを総合して順位が決まります。つまり「聞かれて」「買われて」「見られて」「投票されて」いないと1位にはなれません。だから今回はファンたちの情熱と、久々にEXOを聞いてイイなと思ったライトなリスナーをも巻き込めた結果なのではないかと思います。私も今回は「絶対に1位を獲ってもらいたい！」と応援活動に熱が入りました。
矢野：ここでちょっと切り込んでいきたいのですが、今回はメンバーが全員そろわなかったじゃないですか。チェンさん、ベクヒョンさん、シウミンさんがグループに合流できなかった状況で、よくカムバックできたなあというのも正直な意見です。特にチェンさんとベクヒョンさんはメインボーカルですよね。
一部メンバーの不在と奇跡の再合流。不安定な状況での再出発ゆりこ：私も一番心配していたのがボーカル部分でした。D.O.さんの深みと色気のある声、チェンさんの美しいハイトーンボイス、おしゃれで洗練されたベクヒョンさんのメロウな声が代わる代わる聞こえてきて、時に折り重なって……という部分がEXOの音楽面の強みだったからです。普通だったらグループに1人いれば御の字！ な天才ボーカルが3人もいて、それぞれ全く違う声色を持っているというのは奇跡的だったんですよ。そしてシウミンさんもオールマイティーなグループの要だったので、全体的なバランスもどうなっちゃうんだろうって。
矢野：だからこそ“今っぽい”ではなく“EXOっぽい”曲をタイトル曲に選んだ可能性もありますね。自分たちのカラーは変わらないですとアピールするような意志も感じます。
ゆりこ：私も「これは改めての自己紹介ソング」だなと思いました。“王冠”を意味する題名からね。冒頭から「君の前に舞い戻り 喜んで王冠を受け取ろう 今僕たちは舞い戻った」とラップから始まりますから。そこに加えて「Comin’ to the throne」、つまり王座に就きに行くぞと。何度も出てくる「君」という言葉がファンだと考えると、熱いファンソングでもあると受け取れます。MV（ミュージックビデオ）の戦う王子様（？）なコンセプトも彼らにしかできないなと思いました。ちゃんとファンとK-POPシーンがEXOに求めているもの、立ち位置を理解している。
矢野：ファンのために王座に舞い戻ってやる、という歌なのですね。唯一残されたメインボーカルD.O.さんはもちろん、スホさんや他のメンバーも一生懸命に歌っている印象を受けました。あともう1人、見慣れない人がMVに出てきたんですよ。
ゆりこ：レイさんですね！ これを語らねばなりませんでした。今回のカムバックで起きた1つの奇跡は中国人メンバー・レイさんの復帰です。彼は脱退していないものの、長年母国での個人活動に集中していてEXOの活動には参加していなかったんです。正直、もう戻ってこないのかも……と思ったこともあります。だから発表された時は大興奮！ 彼の声やダンスが加わることで、曲やMVもグッと華やぎました。
矢野：不参加で残念だったメンバーもいれば、復帰してうれしいメンバーもいたという複雑な状況ですね。
ゆりこ：「メンバー構成が不安定」これがEXOの最大のウイークポイントなのです。中国人メンバーの脱退、韓国人メンバーの入隊、契約問題……。私を含め、EXOのファンは辛抱強いのです。ドMじゃないとやっていられない（笑）。
矢野：本当はここで締めくくるはずでしたが、チェンさん、ベクヒョンさん、シウミンさんに関して新しいニュースが飛び込んできましたね。次の機会に詳しくお話ししましょう。
【ゆるっとトークをお届けしたのは……】
K-POPゆりこ：音楽・エンタメライター。雑誌編集者を経た後、渡韓し1年半のソウル生活を送る。帰国後は、K-POPや韓国カルチャーについて書いたりしゃべったりする「韓国エンタメウオッチャー」として、雑誌やWebメディアなどでの執筆活動や、韓国エンタメ情報ラジオ番組『ぴあ presents K-Monday Spotlight』（TOKYO FM）でパーソナリティーを務めるなど幅広く活躍中。
編集担当・矢野：All Aboutでエンタメやビジネス記事を担当するZ世代の若手編集者。物心ついた頃からK-POPリスナーなONCE（TWICEファン）＆MOA（TOMORROW X TOGETHERファン）。
この記事の執筆者：
K-POP ゆりこ
音楽・エンタメライター。雑誌編集者を経た後、渡韓し1年半のソウル生活を送る。帰国後は、K-POPや韓国カルチャーについて書いたりしゃべったりする「韓国エンタメウオッチャー」として、雑誌やWebメディアなどでの執筆活動や、韓国エンタメ情報ラジオ番組『ぴあ presents K-Monday Spotlight』（TOKYO FM）でパーソナリティーを務めるなど幅広く活躍中。
(文:K-POP ゆりこ)