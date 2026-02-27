KID PHENOMENONが、ニューシングル『Mirror』を4月1日にリリース。収録商品詳細およびアートワーク、コンセプトフォトが公開された。

本作はKID PHENOMENONの通算7作目のシングルで、2026年最初の作品。これまで、グループ結成のきっかけになったオーディションでの落選経験や、逆境に立ち向かう強さ、自分自身と向き合いながらも夢を追う姿などをテーマにエッジの効いたサウンドで楽曲を放ってきた彼らが、本作ではリアルなZ世代の矛盾を抱えた想いを歌詞に投影。飲み込んできた感情や、口にしなくなった本音を飾らぬ形でメロティアスに仕上げた新たなナンバーだ。

さらに、シングルには「Magic」「Chosen Ones」の2曲の新曲を含む全3曲が収録されるほか、初回生産限定盤付属DVDに昨年12月26日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催された『NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025』のKID PHENOMENONパフォーマンスパートが収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）