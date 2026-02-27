◇W杯アジア1次予選 日本80ー87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

テレビ朝日公式バスケットボールSNSアカウント「〜日本バスケ応援宣言〜テレ朝バスケ」が27日までに更新された。女優・広瀬すず（27）が26日に沖縄アリーナで開催された27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選・日本VS中国戦を生観戦していた様子を投稿した。

「テレ朝バスケ」公式SNSでは「テレビ朝日SPブースター #広瀬すず も中国戦を現地で応援しました」と写真を投稿した。

さらに別の投稿では「応援姿を少しだけお届けします。"相手のフリースローでプレッシャーをかける広瀬すず"」とスタンド席から日本代表を応援する広瀬の様子を動画投稿した。

ネットでは「可愛すぎる！」「日韓戦も頼むよ！」「富永の調子が良かった理由がわかったｗ」「韓国戦の富永覚醒に期待」などの声が上がった。

23年のW杯では広瀬が会場で観戦していると富永の3P成功率は41％。広瀬が来場してないと3P成功率が28％というデータも残っている。

負けられないホーム2連戦。試合の口火を切ったのは渡辺雄太（31＝千葉J）だった。第1Q残り9分10秒にゴール下でのカッティングから豪快なダンクシュートでチーム初得点。勢いに乗ったチームは前半を14点リードで折り返した。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。開始早々に0ー13のランをくらうなど、このクオーターだけで9ー25と大量リードを許し、第3Q終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。最終Qの終盤にフリースローを失敗するなど勝ち越すことが出来ず桶谷HC新体制は黒星発進となった。