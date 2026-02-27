来年度予算案を審議する衆院予算委で実質審議が始まった。中道改革連合の小川淳也代表は、高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員に約3万円分のカタログギフトを配布したことについて質した。やりとりは以下の通り。

◇ ◇ ◇

○中道・小川淳也代表

党内に（総額）約1000万円のギフトを提供した問題についてちょっと違法だとか何だとかっちゅうことあるんですが、ちょっと置いときましょう。首相から率直なところをお聞きしたい。

実は首相はこれもこの場でもう公にしてもいいと思うんですけど私も首相からギフト頂いたことがあって、それは当時与野党政調会長同士のときに、奈良のお醤油の小瓶を頂いたんですよ。おいしかったです。

恐らくどうでしょう値段勝手に言うのもなんですが何百円なのかと受け止めてます。もっと高いんですか。（閣僚席から高市首相:1000円！）あっ1000円はした。そうですか。

それで私はありがたいなと思ったので、たしか讃岐うどんか何かをお返ししてると思うんです。それぞまさに社交なんですよね、ある種の社交なんです。

今回の3万円300人、合計1000万円というのは、少なくともこれは認めてください。庶民感覚、違法かどうか置いといてですよ、庶民感覚、国民の金銭感覚からはやはりかけ離れた行為でしたよね。

○高市首相

違法ではございません。それは私もよく調べた上で対応いたしております。受け取る側も違法ではございません。

ただ、うーん、恥ずかしいですが昭和の中小企業のオヤジ、社長みたいなところがまだ私にはあるのでしょう。

選挙が終わった後たくさんの国会議員、様々なグループの方から小分けにしてでも宴会っていうんですか、夕食会っていうんですか、そういったお声がけもございました。

やっぱり若い議員とか今度戻ってきた議員とかそういうのを総裁としてねぎらってほしいというような連絡もたくさん頂きました。

でも私は皆様ご承知のとおりメシ会苦手な女です。なかなかゴハン会のほうがお金がかかるって言ったら私のセキュリティーが確保できる場所で、個室レストランで、何十回にも分けてやるっていったら、それはせこい話になりますけれども、でも何らかの気持ちはお示ししたいなという中で、ぎりぎりの判断でした。

金額についてももう表に出ちゃったので、情けない話でございますが、結婚式のご祝儀を参考にしました。大体3万円ぐらいなのかなと思いました。