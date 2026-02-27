アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属しプロに転向することを発表した。４月１３日に公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でプロデビュー戦に臨む予定。

会見に同席した大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝です。これ以上のない逸材です。必ず世界チャンピオンにします」と期待。スーパーホープの愛称が「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」となることを明かした。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）を「モンスター」、３月２４日にデビュー戦を迎えるアマ６冠の片岡雷斗（１９）を「ザ・サンダー」と命名してきた大橋会長は「いろいろほかにもあったが、アジアユースや世界ユースでも王者になったので『ＴＨＥ ＫＩＮＧ』。本人もこれが気に入っていますということで、決まりました」と説明。藤木も「いいと思います。気に入っています」と笑顔を見せた。

藤木は大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。さらに高１でアジアジュニア選手権６０キロ級、高２でＵ―１９世界選手権同級で金メダルを獲得。昨年１２月の全日本選手権にはウエルター級で出場し、１７年大会の現ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（志成）以来となる高校生Ｖを果たし、計９冠を達成した。

藤木は高校２年の４月から、月１〜２回のペースで大橋ジムへの出稽古を続けてきた。２４年１２月には、防衛戦を控えていた尚弥とマスボクシング（軽めのスパーリング）も行っている。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権、２４年にＵ―１９世界選手権、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。