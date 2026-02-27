フィギュア銅・中井亜美、4回転ジャンプに意気込み「オフシーズンとかに挑戦していて…」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が27日放送のTBS系『ひるおび』（月〜金 前10：25）に出演。4回転ジャンプへの意気込みを語った。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組では中井の幼少期を紹介。4歳の頃、テレビで浅田真央が演技する2010年のバンクーバーオリンピックのVTRを目の当たりにして「自分も滑りたい！」とスケートを始めたという。
またトリプルアクセルについても「始めたきっかけが浅田真央さんがトリプルアクセルを飛んでいる姿を見て、始めたいと思ったので、自分もオリンピックという大舞台でトリプルアクセル飛びたいっていう風に思い始めたので、ずっと頑張って来ました」と語った。
また弁護士の八代英輝から「（アデリア）ペトロシャン選手みたいに4回転回る選手も出てきてるじゃないですか？今後チャレンジしたい、そういった技術とかあるんですか？」と聞かれると、「4回転ジャンプはオフシーズンとかに結構、挑戦していて、まだもう少しかなって思ってるんですけど」としつつ「またこれから4年後に向けて4回転ジャンプも挑戦していけたらいいなと思ってます」と意気込み。その熱意に出演者は感心していた。
