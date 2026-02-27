昨年11月に亡くなった歌舞伎俳優の片岡亀蔵さん（享年64）のお別れの会が27日、都内で行われた。歌舞伎俳優や関係者らが出席。参列した八代目尾上菊五郎（48）は取材に応じ「心に穴があいたよう」と心痛な思いを明かした。

亀蔵さんが亡くなったのは、ちょうど自身の襲名興行で京都・南座で共演する直前だった。「舞台でご一緒するはずだったのに…。本当に心残りです」と肩を落とした。亀蔵さんは名バイプレーヤーとして知られているだけに共演も多数。「物心がついた時からご一緒してかわいがっていただいた。これからもずっと一緒にできると思っていたのに」と話した。

市川中車（60）も取材に応じた。2019年に「四国こんぴら歌舞伎」で共演した時を回想。「ちょうど4月で亀蔵さんと同じ楽屋だった。桜を見ようとしたら亀蔵さんは寒がりだったので窓を閉めて暖房をたいていた。春は味わえなかったが、亀蔵さんのお話が温かく、それが春そのものだった」と振り返った。他に尾上右近（33）、松本幸四郎（53）も取材に応じた。

祭壇は亀の甲羅をイメージし、トルコキキョウなど約4000本で装飾された。遺影は23年に取材で撮影されたもの。会場には生前に愛用していた鏡台や、趣味で収集していたレコード2000枚などが展示された。

主な参列者は七代目尾上菊五郎、中村東蔵、中村魁春、中村歌六、中村扇雀、中村錦之助、片岡孝太郎、八代目尾上菊五郎、片岡愛之助、藤原紀香、中村獅童、中村勘九郎、中村七之助、尾上松也、市川中車、坂東巳之助、坂東新悟、尾上右近、中村米吉、中村隼人、中村莟玉、春風亭小朝、寺島しのぶ、松たか子。