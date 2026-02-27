千葉ロッテ、“2000年代支えたOB”続々来場 「TEAM26デー」でファンとふれあい
千葉ロッテマリーンズは、4月3日から5日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することを発表した。
【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン
「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、26年度TEAM26有料会員をはじめ、同チームを応援するファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベント。期間中はOBが来場し、試合前に球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。
4月3日は今江敏晃氏、4日は清水直行氏、5日は竹原直隆氏と成瀬善久氏が登場予定。また、4日、5日はそれぞれ、試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定。さらに、「TEAM26」20周年をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任。内氏は3日から5日の3日間にわたり出演し、ファンと20周年を祝うとともに、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げていく。
■今江敏晃氏 コメント
「このたび、また皆さまと同じ空間で時間を共有できることをとても楽しみにしています。現役時代とは違う立場ではありますが、だからこそお伝えできることや、皆さまと一緒に味わえる楽しさがあると思っています。日頃から応援してくださっているファンの皆さま、支えてくださる関係者の皆さまに感謝しながら、当日は会場を一緒に盛り上げられればうれしいです。スタジアムでお会いできることを心より楽しみにしています」
■清水直行氏 コメント
「TEAM26の20周年を一緒にお祝いできて光栄です。このような機会をいただけたことに感謝しています。僕の野球人生を支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を満喫したいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう。ZOZOマリンスタジアムで待っています！」
■竹原直隆氏 コメント
「今回このようなイベントに参加出来る事に心から感謝いたします。私にとって特別で充実した時間を過ごした場所に再び立てる事を大変光栄に思います。応援していただいたファンの皆様、球団関係者の皆様にも改めてお礼を申し上げます。素晴らしい時間を共有できる事を楽しみにしております」
■成瀬善久氏 コメント
「僕のプロ野球生活がスタートした場所。まさか、イベントに呼んでもらえるとは思ってもいませんでした。関係者の皆さま、このような機会を作ってくださり、感謝しております。マリーンズOBとしてチームを盛り上げていけたらなと思います。当日はみんなで楽しい時間を作りましょう！」
【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン
「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、26年度TEAM26有料会員をはじめ、同チームを応援するファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベント。期間中はOBが来場し、試合前に球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。
■今江敏晃氏 コメント
「このたび、また皆さまと同じ空間で時間を共有できることをとても楽しみにしています。現役時代とは違う立場ではありますが、だからこそお伝えできることや、皆さまと一緒に味わえる楽しさがあると思っています。日頃から応援してくださっているファンの皆さま、支えてくださる関係者の皆さまに感謝しながら、当日は会場を一緒に盛り上げられればうれしいです。スタジアムでお会いできることを心より楽しみにしています」
■清水直行氏 コメント
「TEAM26の20周年を一緒にお祝いできて光栄です。このような機会をいただけたことに感謝しています。僕の野球人生を支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を満喫したいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう。ZOZOマリンスタジアムで待っています！」
■竹原直隆氏 コメント
「今回このようなイベントに参加出来る事に心から感謝いたします。私にとって特別で充実した時間を過ごした場所に再び立てる事を大変光栄に思います。応援していただいたファンの皆様、球団関係者の皆様にも改めてお礼を申し上げます。素晴らしい時間を共有できる事を楽しみにしております」
■成瀬善久氏 コメント
「僕のプロ野球生活がスタートした場所。まさか、イベントに呼んでもらえるとは思ってもいませんでした。関係者の皆さま、このような機会を作ってくださり、感謝しております。マリーンズOBとしてチームを盛り上げていけたらなと思います。当日はみんなで楽しい時間を作りましょう！」