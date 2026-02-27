女優の土居志央梨（33）と俳優の戸塚純貴（33）が27日、都内で2024年前期に放送された連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（来月20日、後9・30）完成会見に出席した。

「虎に翼」では描かれなかった山田よね（土居）と轟太一（戸塚）のバックストーリー。よねが戦後の不条理に絶望しながらも「山田轟法律事務所」を設立するまでを描く。

山田は「よねは虐げている立場の人を救おうという思いが強い人」と説明。「なんでそこまで弱気ものを救おうと思えるのか。なんでそこまで人のために動けるのか」と明かした上で、「（スピンオフの撮影で）人のためにとかじゃなくて心に決めたんだなと思った。心に決めた時に轟と再会した。そのタイミングが運命的だったんじゃないかな。この人と生きていくんだって悟った」とよねと轟の関係性を語った。

戸塚演じる轟は学生時代は男らしく振る舞うことを大切にしていたが、後に自身が同性愛者であることを自覚する。戸塚は「人に対して強く見せたり強く生きていこうと本来の自分を無意識に隠して生きていた」と学生時代の轟について語った上で、「仮面を被っていた自分を保てなくなってきたタイミングで、決意を固めたよねさんと出会った。よねさんは導いてくれた人。一生のパートナーとして勇気を与えてくれた人」と語った。 2人は目を合わせながら「運命だよね」と言い合った。

会見でもよねと轟さながらの息の合ったかけ合いを見せた土居と戸塚。土居は戸塚について「居心地がいい」と語り、戸塚も土居に「信頼を凄くしている」と全幅の信頼を寄せた。