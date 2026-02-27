三陽商会<8011.T>が続落している。この日、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を５９９億円から５８３億円（前期比３．７％減）へ、営業利益を２３億円から１２億円（同５５．８％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



第３四半期において、９月の記録的な猛暑と１０月前半までの高気温により、秋冬商戦の始動が大幅に遅れ苦戦が続いたことが要因。また、第４四半期において、１２月は前半の高気温もあって市況全般が低迷したことや、１月も初売り後のクリアランス商戦が低調であったこと、更に中国客の訪日自粛の影響でインバウンド売り上げが不振だったことも響く。なお、最終利益は投資有価証券売却益の計上で４１億円（同２．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS